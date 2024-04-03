بطالة متدنية ونمو اقتصادي لافت.. ميشوستين يقدم تقريره للبرلمان عن عمل الحكومة الروسية للعام المنصرم

قدم رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين للبرلمان الروسي تقريره عن أداء الحكومة الروسية للعام 2023، أبرز فيه أهم النتائج الاقتصادية التي حققتها الحكومة، وأولوياتها للفترة المقبلة.

ومن أبرز النتائج التي حققتها روسيا في العام 2023، نمو الاقتصاد الوطني بوتيرة أعلى من المتوسط ​​العالمي وتصدره الاقتصادات الأوروبية.

وفي ما يلي أبرز النقاط التي توقف عندها ميشوستين:

مؤشرات الاقتصاد:

- نما الناتج المحلي الإجمالي الروسي العام بوتيرة أعلى بنحو مرتين من متوسط النمو الذي سجلته الاقتصادات المتقدمة.

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- لدى الاقتصاد الروسي المقومات الأساسية لدخول قائمة أكبر 4 اقتصادات في العالم.

- دول الاتحاد الأوروبي تدفع ثمن سياستها المناهضة لروسيا، حيث تراجعت اقتصاداتها في 2023.

- انخفضت البطالة في روسيا حتى نهاية العام الماضي 2023 إلى 3%، بينما تبلغ معدلات البطالة ضعف هذا الرقم في الاتحاد الأوروبي.

- زاد حجم الاستثمارات في الاقتصاد الروسي بنحو 10%، وهي وتيرة قياسية في السنوات الأخيرة.

- الاقتصاد الروسي أصبح أقل اعتمادا على إيرادات صادرات الطاقة، حيث صعدت الإيرادات غير المرتبطة بالنفط والغاز بمقدار الربع في 2023.

الميزانية الروسية:

- تجاوزت إيرادات الميزانية الروسية في العام الماضي 29 تريليون روبل بزيادة نسبتها 5% عن العام 2022.

- صعدت إيرادات الميزانية الروسية من النفط والغاز بشكل ملحوظ بنسبة 25% في العام الماضي.

- تم تخصيص حوالي 190 مليار روبل في لزيادة رواتب موظفي القطاع العام إلى مستوى يتماشي مع المراسيم الرئاسية الصادرة في مايو 2023.

- تنفيذ مواد إنفاق الموازنة في العام 2023 كان الأفضل في السنوات الأخيرة.

القطاع الصحي:

- أجرى نصف سكان روسيا في العام الماضي 2023 فحصا طبيا وقائيا مجانيا.

- تم إجراء عمليات جراحية مجانية معقدة في العام الماضي بشكل مجاني لـ1.5 مليون شخص بزيادة 12% عن مستوى 2022.

- يتلقى نحو مليوني مصاب بأمراض القلب والأوعية الدموية أدوية مجانية على مدار ثلاث سنوات.

- سيتم هذا العام بالمجان تقديم قرابة 49 ألف نظام مراقبة مستمرة للغلوكوز للأطفل المصابين ممن تتراوح أعمارهم بين عامين و17 عاما.

- اقترب متوسط ​​العمر المتوقع في روسيا حتى نهاية العام الماضي من 73.5 سنة، وهو مستوى لم يتم تسجيله في عهد الاتحاد السوفييتي وروسيا من قبل.

يتبع..