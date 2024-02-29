مسؤول سعودي يكشف سبب فشل عقوبات واشنطن على روسيا في مجال الطاقة

أكد مستشار وزير المالية السعودي حسين عسكري أن المحاولات الأمريكية للحد من عائدات روسيا من إمدادات الطاقة إلى السوق العالمية، قد فشلت.

وأشار إلى أن فشل الولايات المتحدة يعود لاستعداد الدول لتحدي الجهود الأمريكية، بما فيها الصين والهند.

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وأضاف: "الصين والهند دولتان تحتاجان للنفط والغاز، وهما دولتان كبيرتان وعلى استعداد لتحدي العقوبات الأمريكية".

وأشار إلى أنه طالما بقيت تكلفة موارد الطاقة الروسية مقبولة لهذه الدول، فإن سلطات هذه الدول تدرك أن الولايات المتحدة ليست مستعدة لفرض عقوبات عليها لاستيراد موارد الطاقة الروسية.

وأضاف أن روسيا تكيفت أيضا مع القيود المفروضة عليها، بعد أن أتقنت أفضل السبل لتجنب العقوبات الغربية.

يذكر أنه بعد إطلاق موسكو العملية العسكرية في أوكرانيا، فرض الغرب عقوبات واسعة ضد روسيا، شملت قيودا على صادرات موارد الطاقة الروسية عبر البحر.

وأعلنت روسيا إعادة توجيه صادراتها إلى أسواق جديدة في مقدمتها الصين والهند، ما أدى لارتفاع أسعار الطاقة عالميا وتكبيد اقتصادات دول العقوبات ولاسيما في أوروبا خسائر فادحة.

المصدر: نوفوستي