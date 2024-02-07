"بلومبرغ" تتحدث عن انتعاش شحنات النفط الروسية المنقولة بحرا

أفادت وكالة "بلومبرغ" بأن شحنات النفط الخام الروسية المنقولة عبر البحر شهدت انتعاشا خلال أسبوع حتى 4 فبراير الجاري، بعد أسبوعين من الاضطرابات.

وأشارت الوكالة إلى أن تدفق الذهب الأسود من الموانئ الرئيسية في البلاد بلغ رقما قياسيا في الأسبوع الماضي، حيث ارتفع متوسط ​​الشحنات الأسبوعية بنحو 880 ألف برميل يوميا إلى أعلى مستوى منذ بداية العام.

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ومن ناحية القيمة، أفادت التقارير بأن صادرات النفط الخام الروسية قفزت إلى 1.79 مليار دولار في الأسبوع المنتهي في 4 فبراير الجاري مقابل 1.32 مليار دولار المسجلة في الأسبوع الذي قبله، وهو أعلى مستوى في أكثر من ثلاثة أشهر.

وأمس، أظهرت تصريحات لنائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك نجاح روسيا في إعادة توجيه صادرات النفط الخام إلى أسواق جديدة، في ظل الموقف العدائي للدول الغربية وفرضه عقوبات واسعة على موسكو.

وأشار نوفاك، إلى أن حصة إمدادات النفط التي توجه إلى الدول الغربية من إجمالي صادرات النفط الخام انخفضت من 60% إلى 15%، فيما زادت حصة إمدادات الذهب الأسود إلى الشرق من 40% إلى 85%.

بعد إطلاق موسكو عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، فرض الغرب عقوبات واسعة على روسيا، كما فرض قيودا على صادرات موارد الطاقة الروسية عبر البحر.

وفي ظل ذلك أعلنت روسيا عزمها إعادة توجيه صادرات موارد الطاقة إلى أسواق جديدة في ظل الموقف العدائي للغرب.

المصدر: تاس + بلومبرغ