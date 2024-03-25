ماسك يستعيد لقبا عالميا

استعاد رجل الأعمال الأمريكي ورئيس شركتي "تيسلا" و"سبيس إكس" إيلون ماسك لقبه كأغنى أغنياء العالم، بحسب تصنيف مجلة "هورون" وهي النسخة الصينية من مجلة "فوربس" الأمريكية.

وبناء على البيانات زادت ثروة رجل الأعمال الأمريكي بنسبة 47% خلال العام ووصلت إلى 235 مليار دولار، فيما جاء في المركز الثاني مؤسس ورئيس شركة "أمازون" بثورة تقدر بنحو 187 مليار دولار.

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واحتل برنارد أرنو رئيس مجموعة شركات "لويس فيتون مويت هينيسي" المركز الثالث، وقدرت ثروته بحوالي 177 مليار دولار.

في حين تصدر قائمة أغنياء الصين للعام 2023 قطب صناعة الماء والشاي تشونغ شانشان، وبلغت ثروته 450 مليار يوان (62 مليار دولار)، وعلى المستوى العالمي يحتل الملياردير الصيني المرتبة 21.

وبحسب الصحيفة يوجد في العالم 3279 مليارديرا، وقد ازداد عددهم بمقدار 167 خلال العام الماضي، وارتفع إجمالي ثروتهم بنسبة 9% ليصل إلى 15 تريليون دولار.

المصدر: تاس