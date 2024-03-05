جيف بيزوس يتصدر قائمة أغنى رجال العالم على حساب إيلون ماسك

تصدر مؤسس "أمازون" جيف بيزوس المركز الأول في قائمة أغنى رجال العالم لأول مرة منذ عام 2021، حسب "بلومبرغ".

وأكدت الوكالة إلى أن ثروة بيزوس ارتفعت منذ بداية العام بمقدار 23.4 مليار دولار.

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وكتبت "بلومبرغ": "هذه هي المرة الأولى منذ عام 2021 التي يتصدر فيها بيزوس مؤسس أمازون ترتيب أغنى رجال العالم".

وجاء رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك في المركز الثاني بعد أن انخفضت ثروته بمقدار 17.6 مليار دولار.

كما أشارت "بلومبرغ" إلى أن هذا يرجع إلى انخفاض أسهم تسلا بنسبة 7% بعد إصدار بيانات عن تراجع تصدير الشركة للسيارات الكهربائية إلى الصين إلى الحد الأدنى منذ ديسمبر 2022.

وتشير الوكالة إلى أن الفجوة بين ماسك وبيزوس وصلت ذروتها إلى 142 مليار دولار لصالح ماسك، ثم بدأت تضيق تدريجيا.

المصدر: بلومبرغ