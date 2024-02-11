بيزوس يبيع قرابة 12 مليون سهم من "أمازون" بقيمة لا تقل عن 2 مليار دولار

قدم جيف بيزوس بيانا إلى الجهات التنظيمية الاتحادية الأمريكية يشير فيه إلى بيعه ما يقرب من 12 مليون سهم من شركة أمازون بقيمة تزيد على 2 مليار دولار.

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وأخطر جيف بيزوس، مؤسس شركة "أمازون" ورئيس "بلو أورجين" لتكنولوجيا الفضاء، هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية ببيع 11 مليونا و997 ألفا و698 سهما من الأسهم العادية يومي 7 و8 فبراير .

ووفقا لإجمالي الأسعار المدرجة، بلغت القيمة الإجمالية للأسهم المباعة من "أمازون" التي يقع مقرها في سياتل حيث أسسها بيزوس في مرأب سيارات قبل نحو ثلاثة عقود، بلغت أكثر من 2.04 مليار دولار.

وفي ملف منفصل لهيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، أدرج بيزوس البيع المقترح لخمسين مليون سهم في "أمازون" في السابع من فبراير، تقريبا بقيمة سوقية تقدر بنحو 8.4 مليار دولار.

وتنحى بيزوس عن منصبه كرئيس تنفيذي لشركة "أمازون" في عام 2021 لتوفير مزيد من وقته لمشروعاته الأخرى، ومنها شركة الصناعات الفضائية "بلو أوريجين" وعمله الخيري.

المصدر: أسوشيتد برس