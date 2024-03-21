روسيا تمد مصر بآلاف الأطنان من القمح

قالت وسائل إعلام مصرية إن ميناء دمياط أستقبل 63 ألف طن قمح على متن سفينة قادمة من روسيا.

إقرأ المزيد

وأعلنت هيئة ميناء دمياط المصرية استقبال 7 سفن خلال الـ24 ساعة الماضية، بينما غادرته 10 سفن أخرى، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 37 سفينة، منها السفينة "SEA POWER 1"، والتي ترفع علم مالطا، ويبلغ طولها 225 مترا، وعرضها 32 مترا، قادمة من روسيا وعلى متنها حمولة تقدر بـ63 ألف طن من القمح لصالح هيئة السلع التموينية.

ومدت روسيا مصر خلال الأشهر الماضية بكمية ضخمة من القمح رغم العقوبات والعراقيل الأمريكية والأوروبية التي حاولت يائسة عرقلة صادرات روسيا من الحبوب والطاقة وغيرها من المنتجات الحيوية للعالم.

وتفي روسيا بالتزامتها في توريد القمح إلى البلدان الإفريقية والدول الأخرى، رغم عراقيل الغرب التي تسببت في أزمة غذاء كبيرة لدى الدول المعوزة في القارة السمراء، والتي تعهدت روسيا بإمدادها بالقمح والسماد مجانا.

المصدر : الشروق