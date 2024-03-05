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روسيا تمد مصر بشحنة جديدة من القمح

مال وأعمال

روسيا تمد مصر بشحنة جديدة من القمح
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وصلت إلى ميناء دمياط المصري على البحر المتوسط سفينة ESNA قادمة من روسيا وتحمل 63000 طن من القمح لصالح هيئة السلع التموينية المصرية.

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ورفعت السفينة علم مصري ويبلغ طولها 223 م وعرضها 32 م، حيث يأتي ذلك في إطار جهود القاهرة لضمان توافر السلع الاستراتيجية وتلبية احتياجاتها من القمح وتأكيدا على جاهزية مرافق الميناء لاستقبال ناقلات القمح.

ومدت روسيا مصر خلال الأشهر الماضية بكمية ضخمة من القمح رغم العقوبات والعراقيل الأمريكية والأوروبية التي حاولت يائسة عرقلة صادرات روسيا من الحبوب والطاقة وغيرها من المنتجات الحيوية للعالم.

وتفي روسيا بالتزامتها في توريد القمح إلى البلدان الإفريقية والدول الأخرى، رغم عراقيل الغرب التي تسببت في أزمة غذاء كبيرة لدى الدول المعوزة في القارة السمراء، والتي تعهدت روسيا بإمدادها بالقمح والسماد مجانا.

المصدر: المال + RT

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