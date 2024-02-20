روسيا أكبر موردي القمح إلى مصر.. بيانات تكشف عن زيادة في الشحنات

زادت روسيا على مدى أحد عشر شهرا من العام الماضي إمدادات القمح إلى مصر بأكثر من الثلث على أساس سنوي لتصل إلى 2.3 مليار دولار، وفقا لما أظهرته بيانات لمنصة تابعة للأمم المتحدة.

وفي ظل هذه الزيادة تجاوزت حصة إمدادات القمح من روسيا نسبة 70% من إجمالي الواردات المصرية من هذه السلعة، وفقا لمنصة "كوم تريد".

وحافظت روسيا على موقعها كأكبر مورد للقمح لمصر، حيث زودتها بنحو 2.3 مليار دولار من القمح في الفترة من يناير إلى نوفمبر من 2023، مقابل 1.7 مليار دولار في الفترة نفسها من العام الذي قبله 2022.

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وأشارت المنصة إلى أن مصر اشترت قمحا بقيمة 3.25 مليار دولار من السوق العالمية في الفترة من يناير إلى نوفمبر من 2023، بانخفاض نسبته 6% على أساس سنوي.

كذلك أظهرت البيانات أن مصر أنفقت في الفترة المذكورة قرابة 5.5 مليار دولار على شراء الحبوب، مقارنة بـ5.9 مليار دولار في الفترة نفسها من عام 2022.

ومن الموردين الرئيسيين الآخرين للقمح لمصر كانت أوكرانيا التي زادت صادرات القمح في الفترة من يناير إلى نوفمبر من 2023 إلى 411 مليون دولار، وبلغت حصة إمدادات القمح الأوكراني 13% من إجمالي ما استوردته مصر من هذه المادة.

فيما تراجعت إمدادات القمح من رومانيا بمقدار 1.9 مرة لتصل إلى 339 مليون دولار، وبلغت حصة إمدادات القمح الروماني 10.5%.

المصدر: نوفوستي