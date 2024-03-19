بوتين يؤكد أن التعامل بالعملات الوطنية في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي له آفاق واعدة

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن نظام التسوية بالعملات الوطنية العائد للاتحاد الاقتصادي الأوراسي له آفاق بالنسبة لعدد كبير من البلدان.

وصرح بوتين في اجتماع مع رئيس مجلس إدارة اللجنة الاقتصادية الأوراسية، باكيتدجان ساغينتاييف، اليوم الثلاثاء، بأن "الكثيرين مهتمون بإنشاء نظام تسوية بالعملات الوطنية بحيث يعمل كمركز تسوية منفصل وحديث عالي التقنية بين عدد كبير بما فيه الكفاية من البلدان"، مؤكدا أن هذا أمر يمكن القيام به، وهو واعد للغاية.

وأضاف الزعيم الروسي: أنشأنا بنك البريكس كجزء من الاتحاد، وهناك أيضا كل أنواع الأفكار حول كيفية توسيع عمله ووظائفه".

وأشار إلى أنه "سيكون أمرا رائعا" أن نقدم للزملاء "بعض الأشياء، ولكن مع أن تؤخذ في الاعتبار مصالح الدول الأعضاء" في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي.

وأوضح بوتين أيضا أن روسيا تسعى إلى تنسيق أي خطوات في هذه المجالات مع أعضاء الدول الخمس، وأنه "تمكنا من إعداد هذه المقترحات المشتركة، وسيكون هذا مثيرا لاهتمام الجميع"، مشيرا إلى أن جميع دول الاتحاد الاقتصادي الأوراسي تتعاون مع دول البريكس بطريقة أو بأخرى.

المصدر: تاس