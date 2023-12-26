بوتين: ستولي موسكو الاقتصاد اهتمامها خلال رئاستها لرابطة الدول المستقلة العام المقبل

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن موسكو خلال رئاستها لرابطة الدول المستقلة العام المقبل، ستولي اهتمامها تعميق العلاقات الاقتصادية داخل الرابطة، وتوسيع التسويات بالعملات الوطنية.

وقال بوتين، في افتتاح القمة غير الرسمية لرابطة الدول المستقلة في قصر قسطنطينوفسكي: "سنولي مواصلة تعزيز التعاون الاقتصادي داخل رابطة الدول المستقلة اهتماما وثيقا.. في العام الماضي، أظهر حجم التجارة بين بلدينا نموا مطردا، فهو وفقا للبيانات على مدى 10 أشهر، ارتفع بنسبة 2% وبلغ 83.7 مليار دولار أمريكي".

وشدد الرئيس الروسي على أن روسيا "ستواصل العمل مع شركائها في الرابطة لصالح الانتقال حثيثاً في التسويات المتبادلة إلى العملات الوطنية".

وقال بوتين: "نحن مقتنعون بأن هذا سيجعل من الممكن ضمان السيادة الاقتصادية والمالية لدولنا بشكل أكثر موثوقية"، كما وعد بأن تحاول روسيا بطريقة بناءة إرساء عمل مشترك للحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة الأوراسية المشتركة، في مكافحة الإرهاب والتطرف، والجريمة عبر الحدود والاتجار بالمخدرات، والفساد".

وافتتح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الثلاثاء، قمة رابطة الدول المستقلة في العاصمة الشمالية سان بطرسبورغ، لبحث التعاون الاستراتيجي بين دول الرابطة بالإضافة إلى القضايا الدولية والاقليمية.

وأشار الرئيس الروسي إلى أنه يعتزم التحدث مع ضيوفه في وقت لاحق في إطار غير رسمي حول السياق التاريخي للعلاقات بين دول وشعوب رابطة الدول المستقلة.

وفي وقت سابق من اليوم، قام بوتين وزملاؤه من رابطة الدول المستقلة، بزيارة العديد من المتنزهات والقصور في مدينة سان بطرسبورغ.