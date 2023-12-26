الرئيس الروسي يفتتح قمة رابطة الدول المستقلة في سان بطرسبورغ

افتتح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الثلاثاء، قمة رابطة الدول المستقلة في مدينة سان بطرسبورغ، لبحث التعاون الاستراتيجي بين دول الرابطة بالإضافة إلى القضايا الدولية والاقليمية.

بوتين يتراس قمة رابطة الدول المستقلة في العاصمة الشمالية سان بطرسبورغ لبحث التعاون الاستراتيجي بين دول المنظمة بالإضافة إلى القضايا الدولية والاقليمية https://t.co/Cy8VqdkhXN — RTARABIC (@RTarabic) December 26, 2023

وقال بوتين، في افتتاح القمة غير الرسمية لرابطة الدول المستقلة في قصر قسطنطينوفسكي: "بالانتقال من غرفة إلى أخرى، تحدث كل واحد منكم (رؤساء الدول الأعضاء)، بما فيهم أنا، بالتفصيل عن الشؤون الجارية في الاتفاقيات الثنائية والمتعددة الأطراف وتبادلنا الآراء حول الشؤون الدولية".

وشدد بوتين على أن تقوية الروابط الاقتصادية بين دول الرابطة تعتبر أولوية، مشيرا إلى أن المبادلات التجارية بين الأعضاء بلغت 82 مليار دولار، وأكد الرئيس الروسي: "نتجه إلى تنشيط المبادلات بالعملات الوطنية وهذا يعزز سيادتنا المالية ونكثف شراكتنا البينية".

وأكد أن "اللغة الروسية هي العامل الجامع لفضاء ما بعد الاتحاد السوفييتي خصوصا في رابطة الدول المستقلة"، وأشار الرئيس الروسي إلى أن موسكو تقدمت بمقترح لإنشاء أكاديمية أوراسية للفنون وإنشاء جوائز، موضحا أن "هذه المشاريع مفيدة لشعوب بلداننا".

وشدد بوتين على أن التعاون بين دول رابطة الدول المستقلة بشأن قضايا تزييف التاريخ ومحاربة النازية أمر مطلوب، وقال: "التعاون الوثيق بين أعضاء الرابطة لا يزال مطلوبا، خاصة في مسائل مكافحة محاولات تزوير التاريخ وتمجيد النازية".

ووفقا له، فمن الضروري الاستمرار في تنفيذ أحداث مميزة تخليدا لذكرى الذين سقطوا خلال الحرب الوطنية العظمى، مثل "الفوج الخالد"، و"شريط القديس جورج" و"قطار الذاكرة".

وأشار الرئيس الروسي إلى أنه يعتزم التحدث مع ضيوفه في وقت لاحق في إطار غير رسمي حول السياق التاريخي للعلاقات بين دول وشعوب رابطة الدول المستقلة.

وفي وقت سابق من اليوم، قام بوتين وزملاؤه من رابطة الدول المستقلة، بزيارة العديد من المتنزهات والقصور في مدينة سان بطرسبورغ.

المصدر: RT