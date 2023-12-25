بوتين يترأس قمتي الاتحاد الاقتصادي الأوراسي ورابطة الدول المستقلة في بطرسبروغ

أعلن الكرملين أن الرئيس فلاديمير بوتين سيترأس اليوم قمة الاتحاد الاقتصادي الأوراسي واجتماع رابطة الدول المستقلة في بطرسبروغ بحضور قادة الدول الأعضاء بتقليد سنوي يسبق عيد رأس السنة.

وسيتم عقد اجتماع للمجلس الاقتصادي الأوراسي الأعلى (SEAEC) اليوم الاثنين، حيث سيلخص المجتمعون نتائج رئاسة روسيا للاتحاد الاقتصادي الأوراسي، فيما من المقرر أن تستمر الاجتماعات على مدار يومين للوقوف على حققته الرابطة والاتحاد خلال العام المنتهي.

وسيتم خلال الاجتماع بحث القضايا الراهنة لعمل الاتحاد وسبل تعزيز التكامل بين الدول الأعضاء.

ومن المتوقع أن يتبنى القادة حزمة من القرارات والاتفاقات، بما فيها إعلان مواصلة تطوير العمل المشتركة حتى عام 2030.

وذكر مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف في وقت سابق، أنه سيتم التوقيع على اتفاقية منطقة التجارة الحرة بين دول الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، وإيران.

وأوضح أن هذا الاتفاق "يحمل أهمية كبيرة للغاية في سياق تطوير العلاقات الاقتصادية بين دول الرابطة وإيران".

وأشار إلى أنه سيتم عقد اجتماع غير رسمي لرؤساء دول رابطة الدول المستقلة في بطرسبورغ يومي الاثنين والثلاثاء.

وذكرت وسائل الإعلام الروسية أن رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو غادر صباح اليوم إلى بطرسبورغ، كما أكد رؤساء قيرغيزستان وطاجيكستان وكازاخستان حضورهم القمة.

كما توجه رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان حسب بيان حكومي إلى بطرسبورغ، بعد تغيّبه عن عدد من اجتماعات الرابطة.

المصدر: "نوفوستي"، "تاس"





