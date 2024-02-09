بوتين يحدد أحد أكبر أخطاء الولايات المتحدة

أشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى أن استخدام الولايات المتحدة الدولار كأداة في المواجهة السياسية الخارجية هو أحد أكبر أخطاء واشنطن.

وكمؤشر على تراجع دور العملة الأمريكية في التجارة الخارجية الروسية، قال بوتين خلال مقابلة مع الصحفي الأمريكي تاكر كارلسون، إن حصة الدولار في مدفوعات التجارة الخارجية الروسية انخفضت إلى 13% من مستوى 50% كان قبل العام 2022، والسبب وراء ذلك هو قصر نظر السياسة التي تنتهجها الولايات المتحدة.

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وذكر الرئيس الروسي، أن الولايات المتحدة هي التي قررت الحد من مدفوعات روسيا بالدولار، وقال: "أعتقد أن خطوة مثل هذه محض هراء انطلاقا من مصالح الولايات المتحدة ودافعي الضرائب الأمريكيين لأن هذا يوجه ضربة للاقتصاد الأمريكي، ويقوض قوة الولايات المتحدة في العالم".

ولفت بوتين إلى ارتفاع مدفوعات روسيا بالعملات الوطنية في التجارة الخارجية، وقال: "كانت المدفوعات باليوان (العملة الصينية) قبل العام 2022 عند 3%، الآن ندفع 34% بالروبل وعند نفس المستوى تقريبا تبلغ المدفوعات باليوان".

المصدر: RT + نوفوستي