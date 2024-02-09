شيء ما قد يتغير.. بوتين: روسيا أصبحت الاقتصاد الأول في أوروبا عام 2023 رغم العقوبات

قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إن روسيا أصبحت خلال العام الماضي الاقتصاد الأول في أوروبا رغم كل العقوبات والقيود، إلا أن الأدوات التي تستخدمها الولايات المتحدة لا تجدي نفعا.

وأوضح بوتين خلال المقابلة مع الصحفي الأمريكي تاكر كارلسون: "انظر، لقد أصبح الاقتصاد الصيني أول اقتصاد في العالم من حيث تعادل القوة الشرائية، ومن حيث الحجم، فقد تفوقوا على الولايات المتحدة منذ فترة طويلة".

وأضاف: "في العام الماضي أصبحت روسيا الاقتصاد الأول في أوروبا، رغم كل العقوبات والقيود واستحالة سداد المدفوعات بالدولار وقطع الاتصال بنظام سويفت والعقوبات المفروضة على سفننا التي تنقل النفط والعقوبات على الطائرات.. العقوبات في كل شيء وفي كل مكان، حيث يتم تطبيق أكبر عدد من العقوبات المطبقة في العالم ضد روسيا".

وأكد بوتين "لقد أصبحنا أول اقتصاد في أوروبا خلال هذه الفترة، والأدوات التي تستخدمها الولايات المتحدة لا تجدي نفعا".

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ودعا بوتين "الولايات المتحدة إلى التفكير فيما يجب فعله".

وقال الرئيس الروسي: "إذا وصل هذا الوعي إلى النخب الحاكمة، فنعم، فإن الشخص الأول في الدولة سيتحرك تحسبا لما يتوقعه منه الناخبون وصانعو القرار على مختلف المستويات، عندها قد يتغير شيء ما".

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المصدر: RT