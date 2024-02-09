بوتين: لدى الدول الغربية خيارات كيف ستعترف بالسيطرة الروسية على المناطق الجديدة

صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن لدى الدول الغربية خيارات للاعتراف بسيطرة روسيا على المناطق الجديدة، إن كانت ترغب في ذلك.

وقال بوتين في المقابلة مع الصحفي الأمريكي تاكر كارلسون، نشرها فجر الجمعة: "لقد قلت: دعوهم يفكرون كيف يمكن أن يعملوا ذلك بكرامة. وهناك خيارات إذا كانت لديهم الرغبة".

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وجاء ذلك ردا على السؤال ما إذا سيكون الاعتراف بالسيطرة الروسية على المناطق الجديدة بمثابة "الإهانة" لحلف الناتو.

يذكر أن روسيا وقعت في 30 سبتمبر عام 2022 اتفاقيات مع جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه حول انضمامها إلى روسيا الاتحادية.

المصدر: نوفوستي