أكد وزارة الخارجية الروسية أنه يجب أن يؤخذ انضمام المناطق الجديدة إلى روسيا في الاعتبار في حال استئناف المفاوضات مع أوكرانيا.

وأشار أليكسي بولشوك، رئيس الإدارة الثانية لشؤون رابطة الدول المستقلة لدى الخارجية الروسية، إلى أنه منذ أن أوقفت كييف عملية المفاوضات، "تغير الوضع بشكل كبير، وانضمت مناطق جديدة إلى روسيا".

وأضاف: "بناء على ذلك، مع احتمال استئناف مسار المفاوضات، ينبغي أخذ الحقائق الجديدة بعين الاعتبار".

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وأكد أن موسكو لم ترفض المفاوضات أبدا.

وتابع: "في نهاية فبراير 2022، استجبنا لطلب كييف، وبحلول نهاية مارس - بداية أبريل، وبعد عدة جولات من العمل الجاد بشكل شخصي وعبر تقنية الفيديو، توصلنا إلى أساس مقبول للطرفين لاتفاقيات".

وأضاف: "ولكن كييف وبناء على طلب الأنجلو ساكسون على ما يبدو، الذين كانوا خائفين من احتمال التوصل إلى تسوية سلمية، أوقفت بشكل غير متوقع عملية المفاوضات، وتُركت مقترحاتنا في 15 أبريل دون إجابة. وبعد ذلك لم يطرأ تطور على مسار المفاوضات".

وفي 23-27 سبتمبر 2022، عقدت استفتاءات بشأن انضمام أقاليم، جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون إلى وطنهم الأم روسيا، وتم التصويت بغالبية عظمى لصالح قرار الانضمام.

المصدر: تاس