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أسعار النفط تعود إلى المنطقة الحمراء

مال وأعمال

أسعار النفط تعود إلى المنطقة الحمراء
Globallookpress
صورة تعبيرية
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تراجعت أسعار النفط، في تعاملات اليوم الثلاثاء، بعد أن سجلت في جلسة أمس الاثنين أعلى مستوى منذ مطلع نوفمبر الماضي.

وبحلول الساعة 09:20 بتوقيت موسكو، جرى تداول العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" عند 82.56 دولار للبرميل، بانخفاض نسبته 0.19% عن سعر التسوية السابق.

فيما تم تداول العقود الآجلة للخام العالمي مزيج "برنت" عند 86.70 دولار للبرميل، بانخفاض نسبته 0.22% عن سعر الإغلاق السابق.

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أسعار النفط تسجل أعلى مستوى منذ نوفمبر الماضي
أسعار النفط تسجل أعلى مستوى منذ نوفمبر الماضي

وجاء التراجع اليوم بعد صعود ملحوظ سجلته أسعار الخام في تعاملات أمس، إذ ارتفعت عقود خام "برنت" بنسبة 1.8% إلى 86.89 دولار للبرميل، وهو أعلى مستوى منذ نوفمبر الماضي. كما صعدت عقود الخام الأمريكي بنسبة 1.95% إلى 82.16 دولار للبرميل. 

المصدر: RT + بلومبرغ

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