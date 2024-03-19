أسعار النفط تعود إلى المنطقة الحمراء

تراجعت أسعار النفط، في تعاملات اليوم الثلاثاء، بعد أن سجلت في جلسة أمس الاثنين أعلى مستوى منذ مطلع نوفمبر الماضي.

وبحلول الساعة 09:20 بتوقيت موسكو، جرى تداول العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" عند 82.56 دولار للبرميل، بانخفاض نسبته 0.19% عن سعر التسوية السابق.

فيما تم تداول العقود الآجلة للخام العالمي مزيج "برنت" عند 86.70 دولار للبرميل، بانخفاض نسبته 0.22% عن سعر الإغلاق السابق.

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وجاء التراجع اليوم بعد صعود ملحوظ سجلته أسعار الخام في تعاملات أمس، إذ ارتفعت عقود خام "برنت" بنسبة 1.8% إلى 86.89 دولار للبرميل، وهو أعلى مستوى منذ نوفمبر الماضي. كما صعدت عقود الخام الأمريكي بنسبة 1.95% إلى 82.16 دولار للبرميل.

المصدر: RT + بلومبرغ