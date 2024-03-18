أسعار النفط تسجل أعلى مستوى منذ نوفمبر الماضي

ارتفعت أسعار النفط في تعاملات اليوم الاثنين في ظل بيانات صينية فاقت التوقعات، كما لقيت الأسعار دعما متأثرة بالتوترات الجيوسياسية.

وبحلول الساعة 11:27 بتوقيت موسكو، صعدت العقود الآجلة لخام "برنت" بنسبة 0.68% إلى 85.94 دولار للبرميل، وقبل ذلك بدقائق جرى تداول العقود فوق مستوى 86 دولارا، وذلك للمرة الأولى منذ 6 نوفمبر الماضي.

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في حين ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي بنسبة 0.79% إلى 81.22 دولار للبرميل، بحسب التعاملات.

وعززت الأسعار من ارتفاعها، بعد بيانات أظهرت تحسن قطاعا التصنيع والاستثمار في الصين في الشهرين الأولين من العام الجاري 2024.

وأفاد التقرير بأن الإنتاج الصناعي ارتفع بنسبة 7% عن العام السابق في الفترة من يناير إلى فبراير 2024، وهو أفضل مما توقعه المحللون.

المصدر: RT + برايم