لماذا تواصل عملة "البيتكوين" صعودها الصاروخي؟

تشهد عملة "البيتكوين" ارتفاعا صاروخيا مؤخرا، وفي تعاملات اليوم الثلاثاء تجاوزت مستوى 72 ألف دولار وذلك للمرة الأولى في تاريخها.

وأشار خبراء ومحللون في الأسواق إلى أن سعر عملة "البيتكوين" قفز على خلفية اندفاع الاستثمارات، حيث صعد سعر العملة بنحو 70% منذ بداية العام 2024.

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وعزا الخبراء الإقبال على العملة المشفرة الأكثر شهرة في العالم إلى الاهتمام المتزايد من قبل الشركات الكبيرة التي تستثمر قي العملات الرقمية، إضافة إلى إطلاق أول صناديق متداولة في البورصة تستثمر مباشرة في العملة المشفرة في يناير الماضي.

وأشار المحللون إلى أن إطلاق الصناديق سهّل الاستثمار في العملات المشفرة، كذلك يلفت خبراء إلى أن تغير قواعد تعدين عملة "البيتكوين" في شهر أبريل المقبل يؤثر على على قيمتها.

كما لا يستبعد الخبراء أن النمو القياسي الراهن في قيمة "البيتكوين" قد يتبعه انخفاض حاد بنفس القدر.

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من جهته أفاد رئيس الجمعية الروسية للاقتصاد المشفر والذكاء الاصطناعي وبلوكتشين (RACIB) يوري بريباتشكين، بأن بعض المستثمرين يفكرون في الاستثمار في "البيتكوين" والعملات الرقمية الأخرى وسط تزايد حالة عدم اليقين في العالم.

وقال الخبير: "يشعر اللاعبون في السوق المالية بالقلق إزاء التوترات الجيوسياسية العامة، فضلا عن الوضع في الاقتصاد الأمريكي، إذ يخشى الكثيرون من الفقاعة في سوق الأسهم الأمريكية. وفي هذا الصدد، ينظر الناس بشكل متزايد إلى "البيتكوين" كبديل للملاذات الآمنة التقليدية الأخرى".

وفي تعاملات اليوم صعد سعر عملة "البيتكوين" بنحو 1.58% إلى 72196 دولار، بحسب بيانات منصة "كوين ديسك".

المصدر: RT