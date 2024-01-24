ارتفاع أسعار النفط في ظل التوترات الجيوسياسية

ارتفعت أسعار النفط في تعاملات اليوم الأربعاء في ظل التوترات الجيوسياسية بمنطقة الشرق الأوسط.

وبحلول الساعة 06:25 بتوقيت موسكو، جرى تداول العقود الآجلة للخام الأمريكي عند مستوى 74.41 دولار للبرميل، بارتفاع طفيف نسبته 0.05% عن سعر الإغلاق السابق.

فيما تم تداول العقود الآجلة للخام العالمي مزيج "برنت" عند مستوى 79.58 دولار للبرميل، بزيادة نسبتها 0.04% عن سعر التسوية السابق.

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وفي نهاية تعاملات الثلاثاء، عادت أسعار النفط للانخفاض في ظل تقييم الأسواق للتوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط.

وتراجعت عقود "برنت" بنسبة 0.65% إلى 79.55 دولار للبرميل، في حين انخفضت عقود الخام الأمريكي بنسبة 0.5% إلى 74.37 دولار للبرميل.

المصدر: RT + بلومبرغ