أوريشكين: الولايات المتحدة تقضي على الاقتصاد الأوروبي لتنتقل إلى الأسواق الآسيوية

قال مساعد الرئيس الروسي مكسيم أوريشكين إن الولايات المتحدة بمجرد الانتهاء من تفكيك شركائها الأوروبيين عن طريق القضاء على صناعاتهم ستركز على الأسواق الآسيوية.

وأوضح أوريشكين في مقابلة مع مجلة "إكسبرت" عندما سئل عما "إذا كانت الدول النامية في آسيا وإفريقيا ستشارك في سباق السيادة كأسواق للاعبين الرئيسيين أو كوحدات مستقلة"، قائلا: "في الواقع، السؤال الأكثر أهمية بالنسبة للاعبين الرئيسيين الآن هو كيف سيكون ميزان القوى في الأسواق المتنامية، والولايات المتحدة بمجرد الانتهاء من تفكيك شركائها الأوروبيين، والقضاء على الصناعات الكيميائية وغيرها من الصناعات الأوروبية، أي عندما ينتهي مصدر النمو هذا بالنسبة لهم، ستركز على الأسواق الآسيوية".

وأشار أوريشكين إلى أن "العديد من هذه البلدان لديها ما يكفي من أسواقها الخاصة".

وأضاف: "من الواضح أنه بالنسبة للدول الكبيرة مثل روسيايجب ان يكون التركيز على الأسواق المتنامية، لأن نشاطنا يوفر المزيد من الفرص للشركات الروسية".

وقال أن هناك عملية تجري في العالم يفضل أن يطلق عليها اسم "سباق السيادة"، موضحا أن "السيادة لا تعني العزلة، وفي الوقت نفسه، هناك وعي لأهمية الاكتفاء الذاتي، حيث انضمت جميع البلدان تقريبا إلى هذا السباق، وحتى الدول الغربية بدأت تناضل من أجل السيادة في العديد من المجالات وتوجيه أموال الميزانية مباشرة لتطوير المشاريع التجارية".

وحدد أوريشكين أنه يوجد "ثلاثة مستويات من السيادة ألا وهي: الدولة (النظام الأمني ​​والسياسي)، والمستوى الاجتماعي (التعليم، والثقافة، والتاريخ، واللغة، وما إلى ذلك) والمستوى الثالث الاقتصادي".

وذكر أوريشكين أن "الأطراف الرئيسية في سباق السيادة، بالطبع هي الدول الكبيرة.. فمثلا الأمريكيون، الذين لم يكن لديهم مصانع لإنتاج المعالجات الدقيقة على أراضيهم، يتبنون برنامجا حكوميا خاصا لتمويل الميزانية لإنشاء إنتاج المعالِجات الدقيقة، كما أن الصين تحقق تقدما كبيرا في هذه الصناعة نفسها من خلال إنشاء مصنع في شنغهاي، وإنتاج أولى معالِجاتها الدقيقة القادرة على منافسة نظيراتها الغربية".

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المصدر: نوفوستي