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روسيا تنتج مركبات جديدة لصناعة الإلكترونيات الدقيقة

العالم الرقمي و Social media

روسيا تنتج مركبات جديدة لصناعة الإلكترونيات الدقيقة
Sputnik maxim blinov
صورة تعبيرية
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ذكرت وسائل إعلام روسية أن روسيا تعمل على مشاريع لتصنيع مركبات جديدة، ستستخدم في صناعة الشرائح الإلكترونية والإلكترونيات الدقيقة.

وتبعا لموقع CNews فإن وزارة الصناعة والتجارة الروسية طرحت 3 مشاريع بحثية جديدة بقيمة 770 مليون روبل، بهدف تصنيع مواد مركبة في روسيا، للاستغناء عن المواد الأجنبية التي تستعمل في صناعة الشرائح الإلكترونية والإلكترونيات الدقيقة.

وأشار الموقع إلى أن المواد التي تسعى روسيا لتطويرها حتى عام 2025 ستستعمل كمركبات في الدوائر الإلكترونية المتكاملة في الشرائح الإلكترونية، وكما سيتم تطوير مواد تشحيم وتنظيف جديدة للإلكترونيات الدقيقة، ولهذا الغرض أعلنت وزارة الصناعة والتجارة الروسية في 30 أكتوبر الماضي عن 3 مناقصات.

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ويأتي تطوير المواد المذكورة في إطار برنامج "تطوير الهندسة الإلكترونية" الذي وضعته روسيا للاستغناء عن المواد المستوردة في صناعة الإلكترونيات، والذي تمتد خططه حتى عام 2030.

كما تعمل روسيا حاليا على خطط لتطوير العديد من أنواع المعالجات والمنتجات الإلكترونية، للاستغناء عن الإلكترونيات المستوردة بشكل كامل.

المصدر: فيستي

 

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