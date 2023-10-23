مساعد الرئيس الروسي: البطالة تقبع عند مستوى لم تشهده روسيا في تاريخها

صرح مساعد الرئيس الروسي مكسيم أوريشكين، في جلسات استماع في البرلمان الروسي "الدوما" اليوم الاثنين، بأن البطالة في روسيا تقبع عند مستوى تاريخي منخفض لم تشهده البلاد من قبل.

وقال أوريشكين، الذي شغل سابقا منصب وزير التنمية الاقتصادية في روسيا: "الآن البطالة عند حوالي 3%، لم نشهد مثل هذا المستوى من البطالة في بلدنا".

وبناء على توقعات وزارة التنمية الاقتصادية الروسية فإنه من المتوقع أن يبلغ معدل التضخم في العام الجاري 3.1%، بعد أن كان في العام الماضي 2022 عند مستوى 3.9%.

وقبل ذلك توقع وزير التنمية الاقتصادية الروسي مكسيم ريشيتنيكوف زيادة الأجور في روسيا في الفترة المقبلة على خلفية انخفاض معدلات البطالة في البلاد.

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كذلك تتوقع الوزارة ارتفاع الدخل الحقيقي للسكان بنسبة 4.3% في العام الجاري، على أن يحقق المؤشر زيادة بنسبة 2.7% في العام القادم 2024، وبنسبة 2.6% في العامين 2025 و2026.

وفي وقت سابق، شدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على أن الانخفاض القياسي في معدلات البطالة في روسيا هو مؤشر على فعالية السياسة الاقتصادية، مشيرا إلى أن معدل البطالة الآن عند مستوى 3%.

المصدر: RT