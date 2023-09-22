بوتين يشير إلى نمو تعداد الشباب في روسيا ويوجه لاتخاذ إجراءات

وجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الحكومة والسلطات المختصة في البلاد لاتخاذ إجراءات للحد من البطالة بين الشباب، وذلك تزامنا مع ازدياد تعداد الشباب في روسيا.

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وقال بوتين، في اجتماع حكومي أمس، إن عدد الشباب في روسيا ينمو وبحلول العام 2030 سيصل التعداد إلى 8.3 مليون شخص، وفي ظل ذلك، من الضروري التركيز على الحد من البطالة بين الشباب.

وأشار إلى أن البطالة بين الشباب تنخفض الآن بفضل برنامج خاص تنفذه الحكومة الروسية، لكن يجب التركيز على جهود إضافية في هذا المسار.

وأوضح الرئيس الروسي قائلا إن تعداد المواطنين الذين تتراوح أعمارهم بين 20 و24 سيصل بحلول 2030 إلى 8.3 مليون شخص، وفي العام 2035 سيكون المؤشر عند 9.7 مليون، وهو ما يزيد بمقدار 2.4 مليون عن الرقم الراهن.

وتقبع البطالة ككل في الوقت الراهن في روسيا عند أدنى مستوى لها في تاريخ البلاد، وقال بوتين في تصريحات سابقة إن معدل البطالة الآن عند مستوى 3%.

وأشار بوتين إلى أن الانخفاض القياسي في معدلات البطالة في روسيا هو مؤشر على فعالية السياسة الاقتصادية.

المصدر: RT