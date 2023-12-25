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مساعد بوتين: تغيرات الاقتصاد الصيني ستؤثر على أسواق الطاقة العالمية

مال وأعمال

مساعد بوتين: تغيرات الاقتصاد الصيني ستؤثر على أسواق الطاقة العالمية
Sputnik VALERY SHARIFULLIN
مساعد الرئيس الروسي، مكسيم أوريشكين
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صرح مساعد الرئيس الروسي، مكسيم أوريشكين بأن تغيرات الاقتصاد الصيني ستؤثر على أسواق الطاقة العالمية.

وقال أوريشكين في تصريح لمجلة "إكسبيرت" الروسية إنه "من الواضح أن تغيرات الاقتصاد الصيني ستؤثر بقوة على أسواق الطاقة. وما يصبح حيويا الآن هو سرعة ووتائر تنمية الاقتصاد الإفريقي".

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وتابع: "كلما تزايد النمو الاقتصادي هناك وارتفع مستوى استهلاك المنتجات المحلية داخلياً، كانت أسواق الطاقة بحالة أفضل".

وأشار إلى أن المهمة الرئيسية بالنسبة لروسيا تتمثل في أن تبقى منتجا فعالا، لا سيما في أسواق الطاقة.

وقال: "يجب أن تكون تكاليف الإنتاج لدينا أقل وأن يكون الإنتاج أكثر فاعلية. وفي هذا الحال ستؤثر علينا التغييرات التي ستحدث في أسواق الطاقة، بدرجة أقل".

المصدر: تاس

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