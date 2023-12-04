مصادر ملاحية: ارتفاع تكاليف التأمين بعد زيادة استهداف السفن في البحر الأحمر

قالت مصادر ملاحية وتأمينية يوم الاثنين، إن أقساط التأمين ضد مخاطر الحرب ارتفعت بالنسبة للرحلات عبر البحر الأحمر، بعد تعرض ثلاث سفن تجارية للهجوم يوم الأحد.

وأكدت المصادر "تزايد المخاوف من تفاقم المخاطر على الملاحة التجارية".

وقال رئيس السلامة البحرية والأمن في منظمة "بيمكو"، جاكوب لارسن: "صار من الواضح الآن أن الحوثيين سيهاجمون أي شيء في البحر له صلات بإسرائيل أو الإسرائيليين، بغض النظر عن مدى ضعف الصلات، وعن احتمال حدوث أضرار جانبية لغير الإسرائيليين مثل أفراد الطاقم".

وأوضح أنه "ليس هناك الكثير أمام أي سفينة تجارية لتفعله لحماية نفسها من أسلحة الحرب، فيما يعد تغيير المسار بعيدا عن المنطقة تفكيرا صائبا، خاصة بالنسبة للسفن المعرضة لخطر متزايد".

وذكرت شركة الشحن البحري الإسرائيلية "زيم" الأسبوع الماضي، أنها "تحول بعض سفنها بعيدا عن المنطقة، مما يعني زيادة زمن الرحلات، كإجراء مؤقت".

وأدرجت سوق التأمين في لندن "جنوب البحر الأحمر ضمن المناطق عالية المخاطر، ويتعين على السفن إخطار شركات التأمين التي تتعامل معها عند الإبحار عبر هذه المناطق، وكذلك دفع قسط إضافي عادة لفترة تغطية مدتها سبعة أيام".

وقالت مصادر في قطاع التأمين إن "أقساط التأمين ضد مخاطر الحرب ظلت عالية يوم الاثنين عند ما بين 0.05% إلى 0.1% من قيمة السفينة، من حوالي 0.03% في تقديرات الأسبوع الماضي قبل الهجمات". وهذا ما يستدعي عشرات الآلاف من الدولارات كتكاليف إضافية لرحلة تستغرق سبعة أيام.

وأكد الرئيس التنفيذي لشركة "درياد غلوبال" البريطانية لاستشارات المخاطر البحرية والأمن، كوري رانسليم، إنه "من المتوقع أن ترتفع تكاليف النقل في هذه المنطقة بشكل أكبر".

هذا وقال الجيش الأمريكي، في وقت سابق، أن ثلاث سفن تجارية تعرضت لهجوم في مياه البحر الأحمر.

وأعلنت جماعة "أنصار الله" الحوثية يوم أمس، أن قواتها البحرية استهدفت سفينتين إسرائيليتين في باب المندب وهما سفينة "يونتي إكسبلورر" وسفينة " نمبر ناين".

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المصدر: RT + "رويترز"