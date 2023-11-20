انطلاق مبيعات سيارة إيرانية في روسيا

بدأت بعض وكالات السيارات في روسيا ببيع سيارات سيدان إيرانية من طراز "إيران خودرو دينا" (Iran Khodro Dena).

ويتراوح سعر السيارة ما بين 1.6 مليون و1.7 مليون روبل (حوالي 19 ألف دولار)، بحسب ما ذكره الموقع الروسي المتخصص في متابعة سوق السيارات "أوتونيوز".

ويمكن شراء السيارة الإيرانية الجديدة عبر القروض أو ضمن برنامج استبدال السيارة القديمة بسيارة جديدة.

إقرأ المزيد

ويبلغ حجم محرك السيارة 1.7 لتر ما يعادل 150 حصانا، وتمتلك السيارة الجديدة علبة محرك أوتوماتيكية بست سرعات والسرعة القصوى للسيارة هي 205 كم/ساعة.

وتتطلع كبرى شركات صناعة السيارات في الشرق الأوسط إلى السوق الروسية بعد خروج العلامات التجارية الغربية، ونقلت وسائل إعلام عن رئيس منظمة تنمية التجارة الإيرانية علي رضا بيمان باك قوله "حجم مبيعات قطاع السيارات في روسيا يزيد عن 20 مليار دولار ويمكننا الحصول على حصة جيدة في السوق هذه بعد مغادرة الشركاء الرئيسيين بسبب العقوبات".

وفي فبراير الماضي، أعلنت وزارة التجارة الإيرانية أن "سايبا" إلى جانب شركة تصنيع سيارات رئيسية أخرى مثل "خودرو" تخضعان لشهادة في روسيا لتسليم السيارات في المستقبل.

المصدر: "أوتونيوز"