"أداء لافت".. رئيس الحكومة الروسية: الاقتصاد نما بأكثر من 5% الشهر الماضي

صرح رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين، بأن الاقتصاد الروسي نما في الأشهر التسعة الأولى من 2023 بنسبة 2.8% وفي شهر سبتمبر الماضي وحده صعد الاقتصاد بأكثر من 5%.

وجاء تصريح رئيس الوزراء الروسي خلال اجتماع حكومي عقد اليوم الثلاثاء لمتابعة الشؤون الاقتصادية للبلاد.

ودعا ميشوستين مجلس الوزراء لعدم إبطاء زخم السياسة الاقتصادية والعمل على تذليل التحديات والمخاطر الجديدة التي تواجهها البلاد، وأشار إلى أن الوضع في سوق العمل لا يزال مستقرا.

وقال: "من المهم أن نراقب عن كثب ليس فقط الوضع الحالي لصناعات ومؤسسات معينة، ولكن التغيرات في الظروف الخارجية، والاستجابة في الوقت المناسب للتحديات والمخاطر الجديدة عند ظهورها، وتحييد هذه المخاطر حتى لا تعيق تنمية الاقتصاد الروسي".

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وفي شهر أكتوبر الجاري، حسن صندوق النقد الدولي توقعاته لأداء الاقتصاد الروسي للعام 2023، إذ رفعها بمقدار 0.7 نقطة مئوية من 1.5% إلى 2.2%.

وفي وقت سابق، أشاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأداء الاقتصاد الروسي في ظل الضغوطات الخارجية، وصرح بأن روسيا جاءت في العام الماضي 2022 ضمن أكبر 5 اقتصادات في العالم متفوقة على ألمانيا.

المصدر: RT + برايم