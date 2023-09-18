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عن الإيرادات والميزانية.. أبرز تصريحات بوتين في اجتماع مع الفريق الاقتصادي للحكومة

مال وأعمال

عن الإيرادات والميزانية.. أبرز تصريحات بوتين في اجتماع مع الفريق الاقتصادي للحكومة
Sputnik
صورة تعبيرية
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أشاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأداء الاقتصاد الوطني، وقال إن الوضع في الاقتصاد من حيث المؤشرات الرئيسية أفضل بكثير من التوقعات.

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وجاء تصريح الرئيس الروسي في اجتماع مع الفريق الاقتصادي للحكومة بشأن الموازنة الروسية للأعوام 2024-2026، وقال بوتين إن الاقتصاد الروسي صمد أمام الضغوطات الخارجية غير المسبوقة وتعافى بالكامل.

وأضاف أن "الناتج المحلي الإجمالي لروسيا وصل إلى مستوى عام 2021، والآن من المهم تهيئة الظروف لمزيد من التنمية المستقرة وطويلة الأجل".

وفيما يلي أبرز تصريحات بوتين:

- إيرادات الميزانية من النفط والغاز في شهري يوليو وأغسطس من 2023 صعدت إلى المستوى الذي كان في نفس الفترة من 2022، كما أنها تواصل النمو.

- الميزانية الروسية مجددا حققت في أغسطس الماضي فائضا، وبشكل عام منذ بداية العام الجاري سجلت الميزانية عجزا بسيطا.

- إحدى المشاكل الرئيسية التي يواجهها الاقتصاد الروسي متعلقة بتسارع التضخم.

- من الضرور إدراك الأسباب التي تقف وراء تراجع العملة الروسية واتخاذ القرارات في الوقت المناسب.

المصدر: برايم + تاس

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