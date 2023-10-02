مولدوفا تؤكد سعيها لبيع مينائها الوحيد لرومانيا

أكد رئيس الوزراء المولدوفي دورين ريتشان أن بلاده تجري مناقشات لبيع الميناء الوحيد في البلاد لجارتها رومانيا.

وعلل ريتشان الخطوة بأنه يركز بشدة على جذب الاستثمارات إلى البلاد لاسيما في مشاريع البنى التحتية.

وكانت رومانيا قد أعربت عن رغبتها في شراء ميناء جورجوليشته Giurgiulești، الميناء الوحيد في مولدوفا الذي يمكن للسفن البحرية الوصول إليه، والواقع على نهر الدانوب، ويتمتع بوضع المنطقة الاقتصادية الحرة.

إقرأ المزيد

ويمتلك الميناء 480 مترا من ساحل الدانوب، الذي استلمته مولدوفا من أوكرانيا مقابل جزء من الطريق بالقرب من قرية بالانكا بمنطقة ستيفان فودا. وقد أعلن رئيس وزراء رومانيا مارتشيل تشولاكو عن نيته شراء الميناء، حيث أبلغت رومانيا البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية باهتمامها بشراء هذا الميناء وتطويره، من خلال وزيرها للنقل، وقال تشولاكو: "نحن في انتظار الرد".

المصدر: سبوتنيك