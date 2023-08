الأسهم الأميركية تتراجع بختام التعاملات بعد خفض "موديز" تصنيف 10 بنوك

سجلت أسهم البنوك الأمريكية تراجعا ملحوظا في بورصة نيويورك بعد أن خفضت وكالة التصنيف الدولية "موديز" مرتبة 10 مؤسسات مالية صغيرة ومتوسطة الحجم، كما راجعت تصنيفات ستة بنوك كبيرة.

وأظهرت بيانات قاعة التداول، انخفاض أسهم شركة Prosperity Bancshares وPinnacle Financial Partners وFulton Financial، التي تم تخفيض تصنيفها، بأكثر من 2% بنهاية جلسة التداول.

وانخفضت أسهم M&T Bank وBOK Financial and Commerce Bancshares، بنسبة 2% أو أكثر على مدار اليوم، بمتوسط ​​1.5% عند إغلاق التداول.

كما انخفضت أسهم المؤسسات المالية الكبيرة مثل Bank of New York Mellon وState Street وNorthern Trust، بمتوسط ​​1.5% وCullen / Frost Bankers، بأكثر من 2.8%.

وانخفض مؤشر "داو جونز" الصناعي عند إغلاق التعاملات بمقدار 158.38 نقطة (0.45%) إلى 35314.75 نقطة، كما خسر مؤشر S&P 500 19.12 نقطة (0.42٪) واستقر عند 4499.32 نقطة.

وتراجع مؤشر بورصة "ناسداك" الإلكترونية 110.08 نقطة (0.79٪) إلى 13884.32 نقطة.

وأنهى مؤشر "داو جونز" تعاملاته متراجعا بنحو 0.5%، وهو ما يترجم إلى أكثر من 150 نقطة، بينما تراجع مؤشر "S&P 500" بنسبة 0.4%، فيما أغلق مؤشر "ناسداك" المركب متراجعا بـ0.8%.

وفي ضوء خفض وكالة "موديز" الأمريكية لتصنيف عشرة بنوك أميركية، أنهت المؤشرات الثلاث جميعًا في أدنى مستويات الجلسة، مع انخفاض جميع المؤشرات بأكثر من 1٪ في أسوأ أيام التداول منذ فترة.

وفي وقت سابق، خفضت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني مرتبة 10 بنوك أمريكية صغيرة ومتوسطة الحجم في ظل استمرار المخاطر المصرفية في الولايات المتحدة.

وذكرت الوكالة في بيان اليوم الثلاثاء، أن احتمال خفض التصنيف الائتماني لبنوك أمريكية كبرى تبقى قائمة، بفعل قوة الاقتراض على الرغم من أسعار الفائدة المرتفعة.

ووفقا للوكالة، فإن خفض تصنيف بنوك كبرى قد يطال مؤسسات مثل U.S. Bancorp، وBank of New York Mellon Corp، وState Street Corp.

المصدر: RT + تاس