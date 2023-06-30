منطقة اليورو.. ارتفاع أسعار المواد الغذائية

استمر معدل التضخم بالتراجع في منطقة اليورو في يونيو 2023 مع انخفاض تكاليف الطاقة، لكن أسعار المواد الغذائية والمشروبات ما زالت مرتفعة، وفقا لما أظهرته بيانات رسمية الجمعة.

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وارتفعت أسعار المواد الاستهلاكية بنسبة 5.5 في المئة هذا الشهر، مقارنة بـ6.1 في المئة في مايو 2023، بحسب وكالة "يوروستات" التابعة للاتحاد الأوروبي.

وكان التحسن أفضل بقليل مما توقعه محللون، والذين أشاروا إلى نسبة 5.6 في المئة.

وبما أن أسعار المواد الاستهلاكية ما زالت أعلى من هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2%، يتوقع محللون بأن يتواصل رفع معدلات الفائدة.

وارتفعت أسعار المواد الغذائية والمشروبات بنسبة 11.7 في المئة في يونيو 2023 مقارنة مع 12.5 في المئة في مايو 2023، بحسب "يوروستات".

وذكرت الوكالة بأن التضخم في أسعار الطاقة في منطقة اليورو تراجع، حيث انخفض بنسبة 5.6 في المئة في يونيو 2023، بعدما سجل تراجعا بنسبة 1.8 في المئة في مايو 2023.

وارتفع التضخم الأساسي الذي يستثني أسعار الطاقة والأغذية والكحول والتبغ المتذبذبة، إلى 5.4 في المئة في يونيو 2023 مقارنة بـ 5.3 في المئة في مايو 2023.

ويعد التضخم الأساسي مؤشرا رئيسيا بالنسبة للبنك المركزي الأوروبي الذي يتخذ في فرانكفورت مقرا.

ألمانيا:

ارتفع معدل التضخم السنوي في ألمانيا، أكبر قوة اقتصادية في أوروبا، إلى 6.4 في المئة في يونيو 2023، مقارنة مع 6.1 في المئة في مايو 2023، بحسب بيانات رسمية صدرت الخميس.

لكن إسبانيا سجلت تباطؤا في معدل التضخم السنوي وصل إلى 1.9 في المئة في يونيو 2023 بفضل تراجع أسعار الوقود والكهرباء والأغذية.

وأفادت "يوروستات" أن بين البلدان العشرين التي تستخدم اليورو، سجلت لوكسمبرغ أقل معدل تضخم بلغ 1.0 في المئة في يونيو 2023.

ووفقا لبيانات أخرى لـ"يوروستات" نشرت الجمعة، بقي معدل البطالة في منطقة اليورو مستقرا في مايو 2023 عند 6.5 في المئة.

المصدر: أ ف ب