ارتفاع البطالة لدى أكبر اقتصاد في أوروبا

أظهرت بيانات مكتب العمل الاتحادي في ألمانيا اليوم الجمعة، أن معدل البطالة في البلاد ارتفع أكثر من المتوقع في يونيو 2023.

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وقال المكتب الألماني إن عدد العاطلين ازداد بواقع 28 ألف شخص في ضوء التعديلات الموسمية ليبلغ 2.61 مليون شخص.

وكان محللون تم استطلاع آرائهم قد توقعوا أن تكون الزيادة بواقع 13 ألف شخص. وارتفع معدل البطالة في ضوء التعديلات الموسمية إلى 5.7 بالمئة.



وقالت أندريا نالز رئيسة المكتب: "تأثير الظروف الاقتصادية الصعبة أصبح ملموسا الآن أيضا في سوق العمل.. تزداد البطالة ويفقد النمو الاقتصادي زخمه".

المصدر: رويترز