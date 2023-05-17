العراق يمدد اتفاق تزويد لبنان بالوقود مع زيادة 50%

جدد العراق اتفاقية تزويد لبنان بزيت الوقود بزيادة 50 بالمئة على الكمية السنوية وهو ما يؤمن احتياجات لبنان من المشتقات النفطية مع بداية موسم الصيف.

وقالت وزارة الطاقة والمياه في لبنان في بيان إن "مجلس الوزراء العراقي وافق بناء على اقتراح وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض على تأمين كامل احتياجات لبنان من المشتقات النفطية لزوم تشغيل معامل الكهرباء لتأمين تغذية إضافية مع بداية موسم الصيف، وفقا للاتفاقية السارية المفعول على أساس أربع دفعات من تاريخ شهر يوليو وتنتهي في نهاية نوفمبر المقبل، وتجديد اتفاقية التزويد بشروطها الحالية مع زيادة 50% على الكمية السنوية لتبلغ 1.5 مليون طن متري".

وأفادت بأن "الحكومة العراقية وافقت أيضا على إبرام توقيع عقد جديد بشروط تجارية من دولة الى دولة لتأمين إلى حدود 2 مليون طن في السنة من النفط الخام يصار إلى استبدالها بما يتوافق مع المواصفات الموضوعة من قبل مؤسسة كهرباء لبنان ضمن آلية تنافسية شفافة ووفق شروط ميسّرة تتضمن آلية دفع مؤجل لستة أشهر من تاريخ الاستلام من دون ترتيب أي فوائد مالية وبسعر يراعي الأسعار العالمية التنافسية".

وقد شكر الوزير فياض "جمهورية العراق الشقيق وخصوصا رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني ووزير النفط حيان عبد الغني ومدير مكتب رئيس الوزراء إحسان العوادي وكل من ساهم في إنجاح هذه المبادرة".

ويعاني لبنان من أزمات مالية واقتصادية خانقة، زادت من حدتها ارتفاع أسعار المواد الغذائية والمحروقات والمواد الطبية والسلع الأساسية والوقود والكهرباء، وانهيار سعر صرف الليرة اللبنانية إلى مستويات غير مسبوقة.

المصدر: "النشرة"