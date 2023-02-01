كيف أنهت أسواق الذهب الأسود تداولات أول شهر في 2023؟
أغلقت أسعار النفط تعاملات أمس الثلاثاء على ارتفاع، لكنها سجلت ثالث تراجع شهري على التوالي في يناير 2023.
وبحسب التعاملات، زادت العقود الآجلة لخام "برنت بنسبة 1.1% وبلغت عند التسوية 85.46 دولار للبرميل، لكنها حققت خسارة شهرية تبلغ 0.5%.
فيما صعدت عقود الخام الأمريكي بنسبة 1.3% وسجلت عند التسوية 78.87 دولار للبرميل، لكن الخام سجل في شهر يناير الماضي ككل انخفاضا بنسبة 1.7%.
واليوم تم تداول العقود الآجلة للخام العالمي مزيج "برنت"، بحلول الساعة 11:30 بتوقيت موسكو، عند 85.70 دولار للبرميل بزيادة نسبتها 0.2% عن سعر الجلسة السابقة.
فيما جرى تداول العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" عند 79.20 دولار للبرميل، بارتفاع نسبته 0.4%، وفقا لبيانات موقع "بلومبرغ".
المصدر: بلومبرغ + إنترفاكس