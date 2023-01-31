المالية الكويتية تقدم مشروع ميزانية بعجز كبير

قدمت وزارة المالية الكويتية الثلاثاء مشروع قانون الميزانية العامة للدولة لعام 2023- 2024، وتضمن عجزا عند 5 مليارات دينار كويتي، أي أكثر من 16 مليار دولار.

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وتوقعت وزارة المالية الكويتية في بيان أن يصل إجمالي الإيرادات إلى 19,452 مليار دينار كويتي، وإجمالي النفقات إلى 26,278 مليار دينار.

وبحسب المشروع الذي من المقرر أن يصادق عليه البرلمان، فإن الإيرادات النفطية المتوقعة خلال السنة المالية المقبلة تصل إلى 17,168 مليار دولار بانخفاض بنسبة 19.5% مقارنة بالعائدات النفطية في السنة المالية الحالية.

وبلغ متوسط سعر البرميل في الموازنة 70 دولارا. وتنتج الكويت 2,6 مليون برميل نفط يوميا.

المصدر: أ ف ب