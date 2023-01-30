الاتحاد الأوروبي: لا نبحث فرض قيود على استيراد المنتجات الزراعية الأوكرانية

أعلن مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون الزراعة يانوش فويتشيخوفسكي أن الاتحاد لا يبحث فرض قيود على استيراد المنتجات الزراعية من أوكرانيا على خلفية المشاكل التي تتعرض لها الدول المجاورة.

وأشار المفوض خلال مؤتمر صحفي، يوم الاثنين، إلى أن أوكرانيا زادت من صادرتها من المنتجات الزراعية إلى الاتحاد الأوروبي في عام 2022، ما تسبب بالمشاكل في القطاع الزراعي لبعض الدول، وخصوصا رومانيا وبلغاريا وهنغاريا وبولندا وسلوفاكيا.

وأضاف فويتشيخوفسكي إن ذلك "يعتبر نجاحا لمبادرة "ممرات التضمان" من جهة، ومشكلة بالنسبة للمزارعين الأوروبيين من جهة أخرى، حيث يواجهون الآن صعوبة في بيع منتجاتهم.

وأكد المفوض أن اجتماع وزراء الزراعة لدول الاتحاد الاوروبي ناقش هذه القضية يوم الاثنين، ولكن "لم تكن هناك أي مبادرات لوقف أو تقليص الاستيراد أو وضع حواجز أمام الصادرات الأوكرانية".

وأضاف أنه "من الضروري دعم المزارعين في ظل هذه الوضع"، وأن أحد الخيارات إنشاء الاحتياطي لمواجهة الأزمة.

وأشار إلى أن هذا الموضوع نوقش، ومع أنه لم يحظ بالإجماع، فإن معظم الدول لم تعارض هذا المقترح.

المصدر: نوفوستي