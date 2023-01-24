السعودية تبتكر برنامج تأشيرة سياحية جديدا

ذكرت رابطة منظمي الرحلات السياحية في روسيا "ATOR"، أن الحكومة السعودية قامت بتغيير قواعد التأشيرات للسياح من خلال إطلاق برنامج تأشيرة جديد.

ويوفر برنامج "Your Ticket is a Visa" الجديد، الذي تم تطويره بالاشتراك مع الخطوط السعودية، للمسافرين الذين يحجزون تذاكر السعودية الإذن لدخول البلد العربي الشهير لمدة 96 ساعة.

وسيتعين على الأجانب استخدام الأيام الأربعة المسموح بها على النحو الذي يرونه مناسبا، مثل مشاهدة المعالم السياحية أو الحج والعمرة، وسيتم تمديد الخدمة إلى جميع المطارات الدولية في الدولة.

وسيتمكن مسافرو السعودية من الحصول على تأشيرة عبور عند حجز التذاكر عبر الإنترنت، وفي عملية شراء التذكرة، سيتم سؤالهم عن الحاجة إلى تأشيرة. إذا كانت الإجابة بنعم، فسيتم إعادة توجيههم لملء استمارة طلب التأشيرة وتنفيذ بعض الإجراءات على بوابة خدمة التأشيرات الخاصة بالدولة، ولا يزال توقيت وتكلفة الخدمة طي الكتمان، وتاريخ الإطلاق المتوقع هو النصف الأول من عام 2023.

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المصدر: لينتا.رو