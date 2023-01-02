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ميلر: إنتاج شركة "غازبروم" انخفض في عام 2022 بنسبة 20٪

مال وأعمال

ميلر: إنتاج شركة
Sputnik
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قال رئيس شركة "غازبروم" أليكسي ميلر، إن هذه الشركة الروسية العملاقة، أنتجت 412.6 مليار متر مكعب في عام 2022.

ووفقا له، بلغت صادرات الغاز إلى الدول الأجنبية (بدون الأعضاء في رابطة الدول المستقلة) في نهاية العام 100.9 مليار متر مكعب.

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وأشار إلى أن هذين المؤشرين، كانا أقل بـ20٪ و 45.5٪ على التوالي مما كانا عليه في عام 2021.

وأضاف ميلر: "إنتاج الغاز بلغ عام 2022 الماضي 412.6 مليار متر مكعب.  قامت شركة غازبروم بتسليم 100.9 مليار متر مكعب من الغاز إلى دول الأجنبية( خارج رابطة الدول المستقلة)".

وبلغت كميات الغاز المسلمة للمستهلكين الروس في العام الماضي، 243 مليار متر مكعب.

المصدر: تاس  

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