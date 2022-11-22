وسائل إعلام: واشنطن وحلفاؤها سيتفقون غدا على سقف سعر النفط الروسي بـ60-70 دولارا

أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" نقلا عن مصادر مطلعة بأن الولايات المتحدة وحلفاءها سيتفقون يوم الأربعاء على سقف لسعر النفط الروسي، سيتراوح بين 60 و70 دولارا للبرميل.

وتشير مصادر للصحيفة إلى أن المسؤولين يبحثون تحديد السقف بحوالي 60 دولارا للبرميل، ويسعون لوضع الخطة قبل 5 ديسمبر المقبل.

ومع ذلك تقول المصادر إن سفق الأسعار قد يكون عند 70 دولارا للبرميل.

ومن المقرر أن يجتمع ممثلو الدول الـ 27 في الاتحاد الأوروبي يوم الأربعاء للاتفاق على السعر. وبالتزامن مع الاجتماع الأوروبي من المتوقع أن تتفق دول مجموعة السبع على سفق الأسعار أيضا.

إقرأ المزيد

ويحذر الدبلوماسيون من أن التوصل إلى اتفاق ضمن الاتحاد الأوروبي سيكون صعبا.

وحسب "وول ستريت جورنال"، فإن إحدة النقاط المثيرة للخلافات متعلقة بتحديد السعر الأقصى للنفط الروسي، حيث تصر بعض الدول، وخاصة ليتوانيا وبولندا، على أن يكون السقف أدنى بكثير من تكلفة الإنتاج، أي عند نحو 20 دولارا للبرميل الواحد.

وتهدف الخطة إلى الحد من الواردات النفطية لروسيا وتجنب ارتفاع أسعار النفط مع دخول الحظر الأوروبي على النفط الروسي حيز التنفيذ في ديسمبر المقبل.

المصدر: وول ستريت جورنال