"بلومبيرغ": دول مجموعة السبع ستعلن عن سقف أسعار النفط الروسي في 23 نوفمبر

أعلنت وكالة "بلومبيرغ" نقلا عن مصادر مطلعة أن دول مجموعة السبع تنوي الإعلان في الـ23 من نوفمبر الجاري عن سقف سعر النفط الروسي الذي ستشتريه.

وأشارت الوكالة إلى أن الولايات المتحدة تخطط لعرض اقتراحها قبل الاجتماع القادم لسفراء الاتحاد الأوروبي المقرر عقده الأربعاء المقبل. وفي حال تم تأييد الاقتراح، يمكن الإعلان عن سقف السعر المتفق عليه في نفس المساء.

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في الوقت ذاته، أشارت المصادر إلى أن توقيت هذا الإعلان قد يتغير.

وقالت وزيرة الخزانة الأمريكية، جانيت يلين، في وقت سابق إنه يتوجب العمل لتحديد سقف سعري للنفط الروسي عند 60 دولارا للبرميل.

ووفقا للمعلومات التي قدمتها الوزيرة، يحاول الغرب "كبح نمو أسعار الطاقة والمواد الغذائية إلى أقصى حد ممكن" في ظل حالة عدم الاستقرار الحالية في العالم، وفي نفس الوقت الحد من عائدات الميزانية الروسية من صادرات الوقود من أجل تقويض قدرة موسكو على تمويل العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.

المصدر: نوفوستي