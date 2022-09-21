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تركيا تعلن عن إبحار 8 سفن حبوب جديدة من أوكرانيا

مال وأعمال

تركيا تعلن عن إبحار 8 سفن حبوب جديدة من أوكرانيا
أرشيف
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أعلنت تركيا، اليوم الأربعاء، عن إبحار 8 سفن شحن من الموانئ الأوكرانية، في إطار اتفاق اسطنبول لنقل الحبوب.

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6 سفن تغادر الموانئ الأوكرانية محملة بالحبوب
6 سفن تغادر الموانئ الأوكرانية محملة بالحبوب

وقالت وزارة الدفاع التركية في بيان: "أبحرت 8 سفن جديدة من الموانئ الأوكرانية في إطار شحن الحبوب صباح الأربعاء".

وفي 22 يوليو، وقعت تركيا وروسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة "وثيقة مبادرة الشحن الآمن للحبوب والمواد الغذائية من الموانئ الأوكرانية" خلال اجتماع استضافته اسطنبول.

وتضمنت الاتفاقية التي تمت برعاية تركية أممية، تأمين صادرات الحبوب العالقة في الموانئ الأوكرانية على البحر الأسود (شرق أوروبا) إلى العالم.

المصدر: الأناضول

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