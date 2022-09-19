6 سفن تغادر الموانئ الأوكرانية محملة بالحبوب

أعلنت وزارة الدفاع التركية، أن 6 سفن محملة بالحبوب غادرت الموانئ الأوكرانية، وذلك في إطار "صفقة الحبوب"، التي تم توقيعها الشهر الماضي في إسطنبول.

وقالت وزارة الدفاع التركية في صفحتها على "تويتر": "كجزء من عملية شحن الحبوب، غادرت 6 سفن أخرى اليوم الموانئ الأوكرانية".

تجدر الإشارة إلى أنه تم التوقيع يوم 22 سبتمبر الماضي، في إسطنبول على وثيقتين لمعالجة مشاكل إمدادات الغذاء والأسمدة للأسواق العالمية.

وتنص الوثيقة الأولى على التزام الأمم المتحدة بإزالة مختلف القيود على تصدير المنتجات الزراعية والأسمدة الروسية إلى الأسواق العالمية، فيما تنص الوثيقة الثانية على تصدير المنتجات الزراعية الأوكرانية من موانئ البحر الأسود التي تسيطر عليها أوكرانيا.

وفي وقت لاحق قالت موسكو إنه فيما يتعلق بصادرات الحبوب والأسمدة الروسية لا يوجد وفاء بالإلتزامات، ولم تتم إزالة القيود لإيصال هذه المواد من روسيا إلى الأسواق العالمية.

المصدر: نوفوستي