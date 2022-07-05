 روسيا قد تجمع محصولا قياسيا من القمح

قالت مؤسسة "روس أغرو ترانس"، المشرفة على نقل الحبوب بالسكك الحديدية، إن روسيا قد تجمع في العام الحالي، محصولا قياسيا من القمح يصل إلى 90 مليون طن.

وأضافت المؤسسة: "رفع المركز التحليلي لمؤسستنا مرة أخرى توقعات إنتاج القمح في روسيا لعام 2022 - هذه المرة بمقدار 0.7 مليون طن - لتصل إلى مستوى قياسي يبلغ 90 مليون طن. تم تعديل التقدير بناءً على بيانات الحصاد وحالة المحاصيل في المناطق الجنوبية من البلاد".

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ويشار إلى أن هذا هو أعلى تقدير للمحصول، أعلنه خبراء القطاع الزراعي في الوقت الراهن: على سبيل المثال، يتوقع مركز التحليلات "سوفيكون" أن يبلغ محصول القمح 89.2 مليون طن، ومعهد دراسات السوق الزراعية (IKAR) يتوقع - عند مستوى 88.7 مليون طن، ويقدر اتحاد الحبوب الروسي (RGU) المجموع بحوالي 83-84 مليون طن.

ووفقا للتوقعات الرسمية، قد يصل محصول الحبوب في روسيا في عام 2022 إلى 130 مليون طن، بما في ذلك القمح -87 مليون طن وهو رقم قياسي في تاريخ روسيا الاتحادية.

ويذكر أن خبراء "روس أغرو ترانس"، زادوا من مستوى تقديرات محاصيل القمح الشتوي لمناطق كراسنودار وستافروبول وروستوف ونتيجة لذلك تمت زيادة تقدير العائد الإجمالي للمقاطعات الفدرالية الجنوبية وفي شمال القوقاز بمقدار 0.7 مليون طن ، إلى مستوى قياسي قدره 38.5 مليون طن.

المصدر: نوفوستي