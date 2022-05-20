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بوتين يوعز بإجراء تقييم لإجراءات منظمة التجارة العالمية تجاه روسيا

مال وأعمال

بوتين يوعز بإجراء تقييم لإجراءات منظمة التجارة العالمية تجاه روسيا
Globallookpress
صورة تعبيرية
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أوعز الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، للحكومة بإجراء تقييم لإجراءات منظمة التجارة العالمية للحد من التجارة مع روسيا، وقدم مقترحات لتحديث استراتيجية مشاركة روسيا في المنظمة.

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وجاءت التعليمات عقب اجتماع عقده الرئيس الروسي حول تطوير قطاع التعدين في روسيا، وبناء على ذلك تم نشر التعليمات على موقع الكرملين.

وبحسب الوثيقة المنشورة يتوجب على الحكومة الروسية إجراء تقييم شامل للتدابير التي اتخذتها الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية في عام 2022 لتقييد التجارة مع روسيا، ومدى امتثال التدابير لقواعد ومبادئ المنظمة.

وفي وقت سابق، قدم نواب روس إلى مجلس النواب الروسي مشروع قانون لمناقشة مسألة خروج روسيا من اتفاقية إنشاء منظمة التجارة العالمية، أي الخروج من المنظمة.

وتقترح المبادرة الخروج من اتفاقية مراكش المنشئة لمنظمة التجارة العالمية، الموقعة في جنيف في 16 ديسمبر 2011، كما يقترح واضعو المشروع الاعتراف بأن قانون التصديق على البروتوكول باطل.

المصدر: نوفوستي

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