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الدوما الروسي ينظر في مشروع قانون للخروج من منظمة التجارة العالمية

مال وأعمال

الدوما الروسي ينظر في مشروع قانون للخروج من منظمة التجارة العالمية
Globallookpress
صورة تعبيرية
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قدم نواب روس إلى مجلس النواب الروسي مشروع قانون لمناقشة مسألة خروج روسيا من اتفاقية إنشاء منظمة التجارة العالمية، أي الخروج من المنظمة.

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وقدم مشروع القانون إلى المجلس نواب عن حزب "روسيا العادلة - من أجل الحقيقة"، وتم نشر نص الوثيقة في الموقع الرسمي لمجلس الدوما. 

وجاء فيها: "قدم نواب في حزب "روسيا العادلة - من أجل الحقيقة" إلى مجلس النواب الروسي مشروع قانون للتنديد بالبروتوكول الخاص بانضمام روسيا إلى اتفاقية إنشاء منظمة التجارة العالمية".

ووفقا لواضعي مشروع القانون فإن الخطوة تهدف لحماية المصالح الوطنية لروسيا وضرورة اتباع سياسة دفاعية "كرد على ضغوط العقوبات وكدفاع عن النفس".

وتقترح المبادرة الخروج من اتفاقية مراكش المنشئة لمنظمة التجارة العالمية، الموقعة في جنيف في 16 ديسمبر 2011، كما يقترح واضعو المشروع الاعتراف بأن قانون التصديق على البروتوكول باطل.

وأطلقت روسيا في 24 فبراير الماضي عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا لنزع سلاحها، ومنذ ذلك التاريخ فرضت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة ودول أخرى عقوبات "شديدة" على الاقتصاد الروسي.

المصدر: "تاس"

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