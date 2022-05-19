بيسكوف عن مصادرة الغرب ممتلكات روسية: سنتعامل مع ذلك وسندافع عن أصولنا

أكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، للصحفيين اليوم الخميس، أن روسيا ستحارب وتدافع عن ممتلكاتها، وذلك بعد مصادرة أو تجميد أصول روسية في دول غريبة بذريعة العقوبات.

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وأشار بيسكوف إلى أن عددا من دول العالم اتخذت من نهج سرقة أصول الآخرين موضة، لكن روسيا ستحارب ذلك وتدافع عن ممتلكاتها.

وردا على سؤال حول موقف الكرملين من مصادرة الأصول الروسية في الغرب، قال المسؤول الروسي: "إننا نتعامل مع هذا بشكل سلبي وسنتعامل معه وسندافع عن أصولنا".

وبعد إطلاق روسيا عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، فرض الغرب عقوبات على موسكو، طالت شركات ورجال أعمال، وفي إطار العقوبات تمت مصادرة ممتلكات تعود لرجال أعمال روس.

وأمس صرحت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين بأن القوانين الأمريكية لا تسمح بتحويل الأصول الروسية المجمدة لصالح أوكرانيا.

المصدر: تاس