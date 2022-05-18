 
مباشر
عاجل
الخارجية الروسية تستدعي السفير الفرنسي لإبلاغه بإجراءات جوابية ردا على طرد باريس لدبلوماسيين روس

وزير المالية الروسي: الاقتصاد الروسي تجاوز الصدمة الأولى من العقوبات الغربية

مال وأعمال

وزير المالية الروسي: الاقتصاد الروسي تجاوز الصدمة الأولى من العقوبات الغربية
Globallookpress
صورة تعبيرية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/t1m2

أشاد وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف بأداء الاقتصاد الوطني في ظل العقوبات الغربية، قائلا إنه تم تجاوز الصدمة الأولى من العقوبات التي فرضت على اقتصاد البلاد.

وزير المالية الروسي: روسيا لن تتخلف عن سداد ديونها، وستكون قادرة على السداد بالروبل في حال تم إغلاق المؤسسات الغربية في وجهها

وزير المالية الروسي: لن يتم عزل أو إغلاق الاقتصاد الروسي

وزير المالية الروسي: العقلانية في السياسة المالية والمتعلقة بالميزانية ستجعل من الممكن تحمل أشد العقوبات التي سيتعين على روسيا أن تواجهها

وزير المالية الروسي: روسيا لن تكون قادرة على التغلب بسرعة على القيود المفروضة على التكنولوجية المتقدمة

يتبع..

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا