وزير المالية الروسي: الاقتصاد الروسي تجاوز الصدمة الأولى من العقوبات الغربية

أشاد وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف بأداء الاقتصاد الوطني في ظل العقوبات الغربية، قائلا إنه تم تجاوز الصدمة الأولى من العقوبات التي فرضت على اقتصاد البلاد.

وزير المالية الروسي: روسيا لن تتخلف عن سداد ديونها، وستكون قادرة على السداد بالروبل في حال تم إغلاق المؤسسات الغربية في وجهها

وزير المالية الروسي: لن يتم عزل أو إغلاق الاقتصاد الروسي

وزير المالية الروسي: العقلانية في السياسة المالية والمتعلقة بالميزانية ستجعل من الممكن تحمل أشد العقوبات التي سيتعين على روسيا أن تواجهها

وزير المالية الروسي: روسيا لن تكون قادرة على التغلب بسرعة على القيود المفروضة على التكنولوجية المتقدمة

يتبع..