وزير المالية الروسي: الاقتصاد الروسي تجاوز الصدمة الأولى من العقوبات الغربية
Globallookpress
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أشاد وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف بأداء الاقتصاد الوطني في ظل العقوبات الغربية، قائلا إنه تم تجاوز الصدمة الأولى من العقوبات التي فرضت على اقتصاد البلاد.
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يتبع..