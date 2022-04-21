الدوما الروسي يمدد صلاحيات رئيسة المركزي الروسي إلفيرا نابيولينا 5 سنوات

وافق مجلس النواب الروسي "الدوما"، اليوم الخميس، على تمديد صلاحيات إلفيرا نابيولينا في منصب رئيسة للبنك المركزي الروسي لمدة 5 سنوات .

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وبذلك تكون إلفيرا نابيولينا قد عينت في منصب رئيسة للبنك المركزي الروسي للمرة الثالثة على التوالي، وتبدأ فترة الولاية الجديد انطلاقا من 24 يونيو من هذا العام.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد قدم في 18 مارس الماضي ترشيح إلفيرا نابيولينا لقيادة المنظم المالي لروسيا (البنك المركزي) لولاية جديدة.

وتولت نابيولينا رئاسة المركزي الروسي في يونيو 2013 محل سيرغي إغناتيف، الذي ترأس البنك المركزي الروسي في الفترة من 2002 وحتى يونيو 2013، وفي سبتمبر من العام 2013 حصل البنك المركزي على صلاحيات المنظم الضخم للسوق المالية ودمج الخدمة الفيدرالية للأسواق المالية في هيكله.

وفي يونيو من العام 2017، صوت مجلس الدوما على تمديد صلاحيات إلفيرا نابيولينا لرئاسة البنك المركزي الروسي لمدة خمس سنوات أخرى، أي أن فترة ولايتها الحالية تنتهي في يونيو من هذا العام.

المصدر: نوفوستي